За четвер на Донбасі – 17 обстрілів і один поранений Суспільство | 27-12-2019, 08:23 0 266 26 грудня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил України отримав поранення, усього було 17 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 27 грудня



Деталі: 9 обстрілів українських позицій у четвер зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (поряд із Невельським, Красногорівкою, Василівкою, Авдіївкою, Старогнатівкою, Водяним та Лебединським) і 8 обстрілів позицій угруповання "Північ" (поруч із Південним, Новгородським, Кримським, Троїцьким, Старим Айдаром, Травневим, Шумами та Оріховим)



З початку нової доби російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню: зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету біля Гладосового. Втрат в ОС немає.

