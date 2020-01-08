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Літак зі 100 людьми на борту розбився в Казахстані, щонайменше 7 жертв
|Суспільство | 27-12-2019, 07:15
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|Літак казахської авіакомпанії Bek Air зі 100 людьми на борту розбився невдовзі після зльоту в аеропорту Алмати.
Джерело: BBC, ТАСС, РИА Новости, відео з NURKZ
Деталі: Літак упав о 07:22 за місцевим часом.
На місце події кинулися співробітники служби екстреної допомоги.
Аеропорт Алмати повідомив, що на борту було 95 пасажирів та 5 членв екіпажа.
Підтверджено 7 смертей, але невідомо, чи є вцілілі.
Літак лоукостера прямував із найбільшого міста Казахстану Алмати до столиці країни Нур-Султана.
Літак упав у районі житлового сектора, ведеться евакуація, повідомляє ТАСС із посиланням на МВС Казахстану.
Лайнер втратив висоту при злеті і, пробивши бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Міністерство індустрії й інфраструктурного розвитку країни.
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