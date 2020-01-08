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| Газета №35 (55) / 2014
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РосЗМІ назвали можливу дату й "формулу" обміну з ОРДЛО
|Суспільство | 27-12-2019, 07:13
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|Київ і Донбас у неділю, 29 грудня, передадуть одне одному близько 200 утримуваних осіб у рамках "великого обміну", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на "джерело в групі з організації мінських переговорів", російський "Коммерсант" із посиланням на два джерела, hromadske з посиланням на заяву з ОРДО
Пряма мова джерела "Интерфакс": "За підсумками відеоконференції (Тристоронньої контактної групи – ред.) сторони домовилися про гнучку формулу обміну. Це стало компромісним варіантом, оскільки відкладати процедуру далі через такого роду технічні причини не можна було. Сторони мали до Нового року реалізувати рішення "Нормандського саміту".
Домовитися про чітку формулу ж не вдавалося через позицію частини полонених із обох сторін, які відмовляються брати участь в обміні...
При складанні списків на обмін були недбалості. Так, у списках опинилися засуджені на Україні за перевищення посадових повноважень уродженці Києва. Вони опинилися в числі тих, хто відмовився від участі в обміні".
Деталі: За словами співрозмовника російського агентства, 27-28 грудня ще належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду чи відмову – потім буде сформульована остаточна формула.
За словами джерела, "поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб".
Раніше передбачалося обміняти близько 300 осіб.
Газета "Коммерсант" із посиланням на два джерела, посвячені у зміст переговорів, також повідомляє що Київ і представники ОРДЛО домовилися здійснити обмін 29 грудня.
До цієї дати належить здійснити ще одну процедуру: перевірити, чи є добровільною відмова від обміну близько 40 осіб із числа тих, кого Київ готувався передати ОРДЛО.
Це має зробити координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш. Він приступить до перевірки 27 грудня, повідомила "Ъ" представник т. зв. "ЛНР" у гуманітарній підгрупі Ольга Кобцева.
Точну кількість тих, хто підпаде під новий "великий обмін", ніхто зі сторін не назвав.
"Громадське" повідомляє, що ввечері 26 грудня у так званій "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня у форматі "87 на 55 осіб".
Українська сторона поки не підтвердила формат і дату обміну.
Цьому передувало:
Українська сторона спершу включила, а потім викреслила зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут": Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Із СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській. Сергію Тамтурі, який також фігурує у справі, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід.
4 підозрюваних у справі про захоплення будівлі Маріупольського ГУ МВС 9 травня 2014 року – Євген Дружинін, Олександр Стрельникович, Віктор Скрипник і В'ячеслав Бірюков – попросили включити їх до списку обміну. Їм інкримінують умисне вбивство, створення терористичного угруповання, зберігання зброї, однак Жовтневий райсуд Маріуполя відпустив їх із-під варти під особисті зобов'язання.
Крім того, за даними ЗМІ, до списку на обмін включили 3-х обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Сергія Башликова, Володимира Дворнікова й Віктора Тетюцького.
Також підозрюваного у причетності до загибелі українських військових на Донбасі у 2014 році Миколу Бутрименка внесли до списку на обмін. Оріхівський райсуд Запорізької області за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Передісторія:
9 грудня в Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця цього року.
Попередній масштабний обмін утримуваними особами між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся на Донбасі 27 грудня 2017 року.
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