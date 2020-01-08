«Найближчим часом вже почнуться активні роботи на ділянці, де у нас буде розташований завод з переробки відходів», — А. Садовий Суспільство | 26-12-2019, 22:04 0 301 Сьогодні, 26 грудня, під час щорічної публічної підсумкової зустрічі з громадою міста — представниками різних середовищ, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що незабаром розпочнуться підготовчі роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

«Найближчим часом вже почнуться активні роботи на ділянці, де у нас має бути розташований завод з переробки відходів. Щоправда ми розпочнемо лише підготовчі роботи, тому що банк у найближчий термін визначить, хто із п’яти компаній-учасників, які змагаються за право будувати завод, отримає таку можливість. Кожна із цих компаній збудувала достатньо багато таких заводів», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами. Через два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. А вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.



