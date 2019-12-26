Заява Львівської обласної ради щодо внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади) Суспільство | 26-12-2019, 13:30 0 66 Львівська обласна рада у вівторок, 24 грудня, прийняла заяву щодо внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади).



Подаємо повний текст документа:



«На сайті Верховної Ради України оприлюднили текст ЗАКОНОПРОЄКТУ “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, внесений Президентом України Володимиром Зеленським.



Вбачаємо в децентралізації, записаній у назві проєкту закону, абсолютну концентрацію президентської влади. Президент фактично бере під контроль усі місцеві ради. Через своїх префектів, а простіше сказати –«смотрящих», контролює всю їхню діяльність, за потреби розпускає ради, знімає з посад міських голів чи тримає їх «на гачку». У самих рад забрано можливість висловити недовіру префекту (раніше президент був зобов'язаний звільняти голову державної адміністрації, якщо за це голосувало 2/3 депутатів).



Замість «неможливості федералізації», оголошеної на брифінгу в Парижі,– її реальне виконання в найближчі місяці. І це найнебезпечніше в цьому законі.



Парламент отримує повноваження визначати «правовий статус адміністративно-територіальних одиниць» (читай – давати особливий статус Донбасу), до того ж голосуванням простою більшістю (226 голосів), а не конституційною (300 голосів).



Верховна Рада отримує право збільшувати або зменшувати області. Тож не виключено, що вже невдовзі підконтрольні Україні частини Донеччини і Луганщини можуть приєднати до суміжних з ними областей, а підконтрольні Російській Федерації «ЛНР» і «ДНР» – перетворити у Донецьку й Луганську області із передбаченим вище «особливим статусом».



Ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо:



-не допустити поспішного голосування за законопроект №2598;



-провести широкі дискусії та професійні консультації для напрацювання спільних пропозицій до проєкту конституційних змін щодо децентралізації з урахуванням думки лідерів місцевого самоврядування та експертів.



Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського з проханням відкликати проєкт Закону №2598, ініціювати створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції з метою спільного доопрацювання проєкту змін до Конституції України щодо децентралізації та приведення його у відповідність до демократичних цінностей, які ми усі поділяємо», - йдеться у тексті заяви.



Прийнято на ХХІІІ черговій сесії Львівської обласної ради VII скликання 24 грудня 2019 року.