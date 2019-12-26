На сході Франції на Різдво влаштували стрілянину Суспільство | 26-12-2019, 10:15 0 82 Троє людей зазнали поранень у результаті стрілянини, яку невідомі в каптурах відкрили на Різдво у місті Безансоні на сході Франції.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на France Info



Пряма мова місцевої поліції: "В районі Плануаз в середу ввечері почалася стрілянина, у результаті троє людей отримали поранення, двоє з них – серйозні".



Деталі: Стріляли троє або четверо нападників. Загалом вони здійснили близько п'ятнадцяти пострілів і втекли.



Постраждали 31-річний чоловік (отримав травму стегна), 34-річний чоловік (поранений у груди) та 14-річний хлопець (легке поранення). Наразі вони в лікарні.



Поліція перекрила район. На місці інциденту знайшли близько 15 патронів до автомата калібру 5,56-мм, а під однією з машин – гранату

