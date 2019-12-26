На Донбасі 12 ворожих обстрілів за минулу добу, один – цієї ночі Суспільство | 26-12-2019, 08:23 0 94 26 грудня збройні формування Російської Федерації лише раз обстріляли позиції Об’єднаних сил.



Джерело: повідомлення ООС станом на 7 ранку



Деталі: Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



26 грудня зі стрілецької зброї російські окупанти стріляли по позиціях ООС неподалік від населеного пункту Невельське.



Штаб зафіксував обстріли двічі поблизу Красногорівки, двічі неподалік Старогнатівки й один обстріл під Василівкою.



Крім того, ворог випустив 7 мін із міномету калібру 120 мм поряд із Невельським.



Бойовики також стріляли по околицях Кримського, 4 рази поблизу населеного пункту Луганське та один раз неподалік Новолуганська.



25 грудня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

