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Справа Шеремета: адвокат показав текст розмови Кузьменко про "сакральну жертву"
|Суспільство | 26-12-2019, 08:21
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|Адвокат Владислав Добош опублікував повну версію розмови підзахисної Юлії Кузьменко з "особою Т", про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Джерело: Владислав Добош у Facebook
Дослівно: "На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про (військову - ред.) Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток!
А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа
Що передувало: Добош раніше запевняв, що слідство "перекрутило" слова Кузьменко щодо волонтерки Марусі Звіробій. За його словами, в розмові йшлося про те, що нова влада шукає сакральну жертву і про те, як суспільство це сприймає.
25 грудня Кузьменко подала позов проти МВС та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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