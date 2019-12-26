Справа Шеремета: адвокат показав текст розмови Кузьменко про "сакральну жертву" Суспільство | 26-12-2019, 08:21 0 102 Адвокат Владислав Добош опублікував повну версію розмови підзахисної Юлії Кузьменко з "особою Т", про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.



Джерело: Владислав Добош у Facebook



Дослівно: "На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про (військову - ред.) Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток!



А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа

Що передувало: Добош раніше запевняв, що слідство "перекрутило" слова Кузьменко щодо волонтерки Марусі Звіробій. За його словами, в розмові йшлося про те, що нова влада шукає сакральну жертву і про те, як суспільство це сприймає.



25 грудня Кузьменко подала позов проти МВС та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.