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У Прип'яті вперше встановили новорічну ялинку
|Суспільство | 26-12-2019, 08:18
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|Уперше з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили новорічну ялинку в Прип'яті.
Деталі: Ялинку встановили в центрі міста, під палацом культури "Енергетик".
Колишні жителі міста приїхали на церемонію відкриття й прикрасили дерево іграшками й фотографіями з дитинства.
Що передувало: Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 5 вересня 2019 року розглянув питання відновлення водного сполучення Дніпро-Прип'ять.
Йдеться про проєкт Е-40, який передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його протяжність становитиме понад 2 тис. км. У реалізації проекту візьмуть участь Польща, Білорусь і Україна.
Нагадаємо:
Внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 році повністю евакуювали населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції.
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