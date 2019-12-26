У Прип'яті вперше встановили новорічну ялинку Суспільство | 26-12-2019, 08:18 0 93 Уперше з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили новорічну ялинку в Прип'яті.



Деталі: Ялинку встановили в центрі міста, під палацом культури "Енергетик".



Колишні жителі міста приїхали на церемонію відкриття й прикрасили дерево іграшками й фотографіями з дитинства.



Що передувало: Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 5 вересня 2019 року розглянув питання відновлення водного сполучення Дніпро-Прип'ять.



Йдеться про проєкт Е-40, який передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його протяжність становитиме понад 2 тис. км. У реалізації проекту візьмуть участь Польща, Білорусь і Україна.



Нагадаємо:



Внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 році повністю евакуювали населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції.





