МАУ — єдина авіакомпанія, яка має борги перед Украерорухом Суспільство | 25-12-2019, 18:31 0 144 Єдина авіакомпанія, яка має борги перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху — МАУ, одним з найбільших акціонерів якої є Ігорь Коломойський.



Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак.



"Все авіакомпанії платять регулярно, систематично. Оплата виставлених нами рахунків становить 100%", — розповів Ярмак.



Ярмак відмовився назвати точну суму заборгованості МАУ перед Украерорухом, посилаючись на те, що вона оскаржується в судах.



"Вона складається з простроченої заборгованості, штрафних санкцій. Є поточні платежі, оскільки ми продовжуємо надавати їм послуги. Точна сума щодня змінюється. Але порядок цифр значний", — пояснив Ярмак.



За даними ЗМІ мова йде про майже 1 млрд грн.



МАУ перестала виконувати платежі у вересні 2018 року, протягом усього 2019 року оплати за рахунками надходили частково і в різних розмірах.



"Після початку переговорів в жовтні 2019 р. часткові оплати поновилися, що дозволяє сподіватися, що питання зрушилося з мертвої точки", — розповів в.о. директора Украероруху.



При цьому він поскаржився, що щотижневі платежі МАУ поки не перекривають поточних рахунків.



Згідно повітряного кодексу існує можливість припинення надання обслуговування з аеронавігації при досягненні певного рівня заборгованості.



"Але так як це питання знаходиться в судових інстанціях, то у нас немає юридичного права реалізувати цю опцію", — резюмував Андрій Ярмак.

