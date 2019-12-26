Вночі на Донбасі поранили українського військового Суспільство | 25-12-2019, 11:04 0 172 З початку цієї доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на сході України, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.



Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.



Минулої доби, 24 грудня, збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Гаряче було біля Березового, Новолуганського, Кримського, Світлодарська, Шумів і Троїцького.



Нагадаємо:



24 грудня на сході України було поранено ще одного бійця.

