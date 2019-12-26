Уряд придумав, як захистити українців від шкоди куріння Суспільство | 25-12-2019, 10:53 0 188 Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який значно посилить боротьбу з курінням в Україні.



Деталі: Проєкт закону називається "Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)".



Очікується, що новий закон значно посилить боротьбу з курінням, заповнить прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів в Україні.



По-перше, новий закон заборонить смакові добавки в сигаретах, які заохочують молодь до куріння.



Також вводяться нові правила маркування - "страшні картинки". Графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.



Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою чи молодістю. Під забороною реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.



Проєкт закону також забороняє вироблення "міцних" сигарет.



Оновлена термінологія для кращого контролю. Розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їх розповсюдження, рекламу та пакування. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, люльок, для кальяну та для перорального вживання.



Крім тютюнових виробів, запроваджується визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згоряння.



Документ також передбачає визначення новітніх тютюнових виробів, наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання. Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". Це дозволить зобов’язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження.



Згідно з новим законом, корпорації-виробники щороку будуть подавати до МОЗ звіти про їхню продукцію: перелік інгредієнтів, рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю та інші викиди в димі сигарет.



МОЗ України буде зобов'язаний оприлюднювати цю інформацію для громадськості.



