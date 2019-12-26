Ліквідація "майданчиків Яценка": Зеленський підписав закон Суспільство | 25-12-2019, 10:45 0 177 Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, відомої як "майданчики Яценка".



Деталі: Закон забезпечує зникнення "авторизованих електронних майданчиків" з процесу подання звіту оцінювачами до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Тобто чотири майданчики — "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес-оцінка" та "Професійна оцінка" — не зможуть заробляти по мільйону на день і, скоріше за все, будуть ліквідовані, бо їхні "унікальні" послуги нікому не знадобляться.



По-друге, завдяки закону з 1 січня 2020 року спрощується модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінювача. Раніше це можна було зробити тільки через оцінювача. Тепер він знадобиться лише тоді, коли громадянин не погодиться з оцінкою, сформованою автоматично.



Також вводиться поріг на оцінку, які здійснює оцінювач. Так, вартість об'єкта нерухомості не може відрізнятися на 25% більше або менше від суми, яку визначає Єдина база.



Крім того, нотаріуси отримають безплатний доступ до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку нерухомості