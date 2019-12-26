У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути Суспільство | 24-12-2019, 21:13 0 202 Як повідомили в диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс», в Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути — маршрут № 3, № 6 і № 8.

«Для зручності мешканців у Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути:



трамвайний маршрут № 3 (пл. Соборна — «Аквапарк) — з інтервалом руху 23 хв;

трамвайний маршрут № 6 (ТЦ „Скриня“ — вул. Миколайчука) — з інтервалом руху 25 хв,

трамвайний маршрут № 8 (пл. Соборна — вул. Вернадського, Сихів) — з інтервалом руху 15 хв.



Початок руху — 23.40 год 31 грудня, кінець руху — 05.40 год 1 січня», — повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».



Впродовж дня 1 січня трамваї курсуватимуть за графіком вихідного дня.



