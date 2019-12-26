Інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів у межах соціального проєкту завершується 31 грудня Суспільство | 24-12-2019, 21:10 0 189 З 17 грудня до 31 грудня (включно до 12.00 год.) в межах соціального проєкту «Екологія свідомості: протидій байдужості, яка руйнує світ!» на сайті ГО «Світ важливих ініціатив» триває інтернет-голосування за творчі роботи школярів.

Проголосувати можна за роботи в наступних конкурсних категоріях:



5. «Екосувенір»:



1−4 клас www.inem.lviv.ua/05−1-4-klas/



5−10 клас www.inem.lviv.ua/05−5-10-klas/



6. «Сценарій вистави про байдужість, пасивність, брехню»: www.inem.lviv.ua/06-stsenarij-vystavy/.



7. «Власна чи разом з друзями зроблена добра справа, спрямована на протидію байдужості, пасивності, брехні в різних сферах».



Ця категорія представлена школярами у двох підкатегоріях:



7.1. «Презентація, яка розкриває суть зробленої доброї справи (здійсненої з 1.09.2019 до 9.12.2019), яка би протидіяла пасивності (байдужості, брехні)»: www.inem.lviv.ua/07−1-prezentatsiya-dobryh-sprav/.



7.2. «Соціальний ролик із сюжетом, який стимулює до важливих роздумів та дій, і закликом до протидії байдужості, пасивності, брехні (зокрема популізму)»: www.inem.lviv.ua/07−2-sotsialni-rolyky/.



8. Рекламний ролик, знятий для заохочення однолітків відвідати певний музей чи театр тощо: www.inem.lviv.ua/08-reklamni-rolyky/



За підсумками результатів інтернет-голосування визначатиметься один призер у кожній конкурсній категорії — «Відзнака глядацьких симпатій».



Журі майже з десяти обласних центрів України і різних сфер діяльності наприкінці грудня визначатиме трьох абсолютних переможців (незалежно від віку) у кожній конкурсній категорії.



Нагадаємо, впродовж листопада-грудня 2019 року у межах соціального проєкту для школярів Львова «Екологія свідомості: протидій байдужості, яка руйнує світ!» було проведено низку благодійних майстер-класів. Зокрема у Світлиці для дітей з родин, які переживають кризи, при згромадженні сестер Св. Йосипа відбувся майстер-клас з художнього розпису пляшок для напоїв. Його організували представники команди Львівського центру надання сервісних послуг ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC Lviv SDC). Також для цих діток Українська академія друкарства (УАД) провела майстер-класи з живопису та виготовлення кишенькових книжечок, а для учнів шкіл-учасниць цього соціального проєкту — майстер-класи зі створення соціального ролика, присвяченого проблемам байдужості, пасивності та брехні, а також рекламного ролика музеїв, театрів тощо.



Крім того, у жовтні 2019 року відбулося інтелектуальне змагання у форматі «Що? Де? Коли?» між командами шкіл-учасниць соціального проєкту «Екологія свідомості: протидій байдужості, яка руйнує світ!». Переможцями стали команди:



1 місце — «Юні ентузіасти» (НВК «Школа-гімназія «Шептицьких»);



2 місце — «Дбайливі серця» (Загальноосвітня школа «Берегиня»);



3 місце — «Калина» (Ліцей 45 ЛМР);



У фіналі також змагались команди: «Майорівські левенята» (СЗШ № 42 м. Львів); «Паросток» (СЗШ № 7) та «Wise Lions» (Ліцей 21 ЛМР).



