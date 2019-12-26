Мерія нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки Суспільство | 24-12-2019, 20:47 0 197 Львівська міська рада нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки. Піротехнічні засоби можуть заподіяти шкоду здоров’ю людей, які їх використовують, а також всім довколишнім. Відтак, місто спільно з поліцією буде працювати щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушують ухвалу сесії міської ради про заборону використання піротехнічних засобів.

«У нас діє ухвала Львівської міської ради і ми звертаємось до юридичних та фізичних осіб, які здійснюють торгівлю піротехнічними засобами, що це заборонено. Використання у будь-якому вигляді феєрверків, петард тощо заборонено ухвалою міської ради. Просимо мешканців не купувати та не використовувати такі речі. Ухвала була прийнята, у зв’язку з подіями на Сході через війну, тому використання феєрверків у часі, коли війна триває, є неповагою до людей, які зараз перебувають на фронті. Тому закликаємо не використовувати піротехніку. Міська рада буде спільно з поліцією працювати щодо притягнення до відповідальності порушників цієї ухвали», — зазначив заступник міського голови з питань безпеки Сергій Бабак.



Нагадаємо, у Львові діє ухвала міської ради № 23 від 2015 року «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території міста».



Мерія застерігає: використання петард, салютних установок чи іншої піротехніки може заподіяти серйозну шкоду здоров’ю і навіть призвести до каліцтва.



