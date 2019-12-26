У Львові обрали головну топ-модель міста Суспільство | 24-12-2019, 19:09 0 622 У грудні у концерт-арені Malevich відбувся гранд-фінал престижного конкурсу краси, який проходить в нашому місті раз у два роки. Титул "головної моделі" міста, серед 15-ти учасниць, виборола 21-річна студентка Львівської політехніки - Оксана Кам'янчин.



"Ніколи не сподівалася на перемогу. Брала участь у такому роді проектах вперше. Це для мене справжній вибух емоцій. Адже пішла на конкурс за враженнями, а ще щоб побороти свої жіночі комплекси, не сказавши про це ані батькам, ані коханій людині", - ділиться своїми переживаннями дівчина.



Протягом трьох тижнів учасниці готувалися, знімалися у фотосесіях, відеозйомках, промо-кампаніях партнерів, відвідували найгучніші події нашого міста. Переможниця проекту прямісінько на сцені отримала головний приз – 150 000 грн.! А ще представить наше місто у фіналі національного конкурсу «Княгиня України».



Серед журі проекту можна було побачити відомого письменника та телеведучого Остапа Дроздова, громадського діяча Віталія Ковтуна, експерта та аналітика Андрія Гнатуша, підприємця Андрія Думу, бізнес-леді Роксолану Пиртко, телеведучу та розслідувачку гучних корупційних схем Катерину Широкопояс.



Для гостей події на сцені виступили Anastel, Борислава Білоцерківська, гурти Lviv dance club, Zelait, Лесик Сам, хедлайнером заходу став співак та композитор - Роман Скорпіон, чиї хіти "Поцілую" та "Мамо, я закохався" стали народними хітами.



Топ модель Львова – 2019 – унікальний проект, нового формату для розумних, стильних, яскравих та впевнених у собі дівчат!

Для учасниць модельного проекту, відкриваються двері у світ шоу-бізнесу та фешин-індустрії.



За прямою трансляцією події, що відбулася стежило 1 000 000 підписників у соціальних мережах FaceBook та YouTube.