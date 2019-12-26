|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни
|Суспільство | 24-12-2019, 15:21
| 0 216
|
|Традиційно депутати Львівської обласної ради розпочали сесійне засідання з хвилини мовчання за загиблими Героями на сході України.
«Вічна пам'ять загиблим! Герої не вмирають!», - сказав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Опісля з молитовним словом до депутатів звернувся капелан отець Андрій.
Як відомо, сьогодні, 24 грудня, відбувається ХХІІІ чергова сесія Львівської обласної ради.
|
|