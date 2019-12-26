Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни Суспільство | 24-12-2019, 15:21 0 216 Традиційно депутати Львівської обласної ради розпочали сесійне засідання з хвилини мовчання за загиблими Героями на сході України.



«Вічна пам'ять загиблим! Герої не вмирають!», - сказав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



Опісля з молитовним словом до депутатів звернувся капелан отець Андрій.



Як відомо, сьогодні, 24 грудня, відбувається ХХІІІ чергова сесія Львівської обласної ради.