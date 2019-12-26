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Пластуни передали Львівській обласній раді Вифлеємський вогонь миру
|Суспільство | 24-12-2019, 15:21
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|Сьогодні, 24 грудня, під час чергової сесії Львівської обласної ради пластуни з Львівської області передали керівництву та депутатам облради Вифлеємське Світло Миру.
Ритуал передачі підтримується пластунами вже понад 20 років. Традиційно пластуни заходять в гості до органів влади, аби спільно підтримати цей соціально-інформаційний захід.
«Скаути напередодні Різдва розповсюджують Вифлеємський вогонь як символ миру, добра і різдвяного настрою», - сказав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Гості, привітавши обласну раду з прийдешніми святами, подякували депутатському корпусу за підтримку пластового руху на Львівщини.
Як відомо, передріздвяну традицію – розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру – започатковано в Австрії, проте завдяки пластунам акція була запроваджена і в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із Заходу на Схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
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