У центрі Львова встановлюють 5 нових болардів Суспільство | 24-12-2019, 15:08 0 200 У центрі Львова тривають роботи зі встановлення 5 нових болардів. Так, оновленні пристрої матимуть вмонтовані камери відеоспостереження із системою розпізнавання номерних знаків. Як зазначив директор ЛКП «Муніципальна варта» Павло Пец, запуск їх роботи планується вже до кінця цього тижня.

«Загалом має бути 5 болардів: 2 — на вул. Руській; 2 — на вул. Беринди та 1 на вул. Братів Рогатинців.



У міській раді є люди, які працюють у Муніципальній варті, у відділі болардистів, вони й контролюють проїзд автомобілів з допомогою камер. Так, всі автомобілі, які мають право в’їзду на пішохідну зону, внесені у базу даних. Камери, що встановлені на нових болардах, розпізнають номер авто і, якщо такий номер є у базі, болард автоматично пропускає їх на пішохідну зону у центрі міста.



Наразі боларди вже змонтовані, відбуваються роботи із підключення живлення та встановлення додаткового обладнання: камер, радарів, зв’язку боларда з болардистами. Плануємо до кінця тижня запустити їх роботу. Загальний проєкт вийшов вартістю 2,4 млн", — зазначив керівник ЛКП «Муніципальна варта» Павло Пец.



