Учора на вул. Стрийській сталася смертельна ДТП Суспільство | 24-12-2019, 15:06 0 509 Учора, 23 грудня, близько 20:04 на вул. Стрийській, 133 (Сихівський район) водій-мешканець Львова здійснив наїзд на пішохода, 1980 року народження. За інформацією міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув на місці події.