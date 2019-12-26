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Учора на вул. Стрийській сталася смертельна ДТП
|Суспільство | 24-12-2019, 15:06
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|Учора, 23 грудня, близько 20:04 на вул. Стрийській, 133 (Сихівський район) водій-мешканець Львова здійснив наїзд на пішохода, 1980 року народження. За інформацією міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув на місці події.
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