Повідомлення про замінування важливих будівель міста не підтвердились Суспільство | 24-12-2019, 15:05 0 184 Учора, 23 грудня, о 16:25 год на електронну скриньку ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування житлових будинків, готелів, 13 ТРЦ, лікарень, шкіл, дитячих садочків і культових споруд міста.



Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.



Зараз тривають заходи зі встановлення особи, що неправдиво повідомила про замінування будівель.



