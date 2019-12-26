У грудні п’ятеро львів’янок відзначатимуть свої 100 та більше років Суспільство | 24-12-2019, 15:03 0 181 У грудні п’ятеро львів’янок відзначатимуть свої 100 та більше років. Першою привітання з нагоди сторічного ювілею приймала Лідія Фетісова: 23 грудня їй виповнилось 100 років. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Ювілярку від імені громади Львова привітали представники управління та вручили їй матеріальну допомогу у 5 000 гривень.



Крім того, у грудні свої 100 та більше років відзначатимуть ще четверо львів’янок. Зокрема, 26 грудня 102-гі уродини святкуватиме Ніна Медведєва; 27 грудня 101 рік виповниться Евеліні Власовій; 28 грудня з нагоди сторіччя прийматиме привітання Пелагея Ліман, а 30 грудня зі 101-річчям вітатимуть Лідію Папуш.



Нагадаємо також, що за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження попри одноразову матеріальну допомогу у 5 000 гривень, вручають ще й пам'ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тисяч грн. Загалом у 2019 р. на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис грн.



Одноразова матеріальна допомога у 5 тисяч гривень виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 765 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2019 році виповниться 100 і більше років».

