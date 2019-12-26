Програма співфінансування реставрації балконів розпочне діяти з 2020 року Суспільство | 24-12-2019, 11:15 0 203 Львів вболіває за збереження культурної спадщини міста та автентики в історичних будівлях. З наступного року у Львові розпочне діяти вже третя Програма співфінансування рестравраційних робіт — співфінансування реставрації балконів. Так в цей четвер, 26 грудня, на розгляд сесії Львівської міської ради буде винесено проект ухвали «Про затвердження Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м Львова на 2020−2022 роки».

Програму проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків-пам'яток культурної спадщини Львова було затверджено рішенням виконавчого комітету і до 15 листопада тривав прийом заявок від мешканців на участь у Програмі. Як повідомила Лілія Онищенко, начальниця управління охорони історичного середовища, станом на 15 листопада було подано заявки на реставрацію 42 балконів у 14 будинках. До кінця року частину заявок планували опрацювати, щоб із настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи.



Нагадаємо, 11 жовтня 2019 року виконавчий комітет ЛМР затвердив вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам'ятках архітектури. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тис. грн. за один балкон.



Програму обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти, наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкона має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс — це 10 тис. грн. Решту суму вартості оплачує місто.



Місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі, укладення договору з підрядником.



Також у Львові з 2018 року діє програма співфінансування реставрації дверей та брам, а цього року почала діяти також програма реставрації вікон.



