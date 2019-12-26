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У Росії розбився винищувач п'ятого покоління
|Суспільство | 24-12-2019, 10:59
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|Винищувач Т-50 (Су-57) зазнав аварії в Хабаровському краї Росії.
Деталі: Винищувач належить заводу-виробнику. Льотчик катапультувався, його підібрав вертоліт Мі-8. Стан пілота не уточнюється.
За його словами, аварія сталася в 120 кілометрах від аеродрому "Дзёмгі".
Основними версіями катастрофи винищувача є несправність і помилка пілотування.
Дослівно: "Сталася аварія, пілот встиг катапультуватися", - підтвердив виданню представник місцевої влади.
Довідка: У 2001 році почалася програма ВВС Росії по розробці винищувача п'ятого покоління, бойовій машині дали заводський індекс Т-50
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