У Росії розбився винищувач п'ятого покоління Суспільство | 24-12-2019, 10:59 0 192 Винищувач Т-50 (Су-57) зазнав аварії в Хабаровському краї Росії.

Деталі: Винищувач належить заводу-виробнику. Льотчик катапультувався, його підібрав вертоліт Мі-8. Стан пілота не уточнюється.



За його словами, аварія сталася в 120 кілометрах від аеродрому "Дзёмгі".



Основними версіями катастрофи винищувача є несправність і помилка пілотування.



Дослівно: "Сталася аварія, пілот встиг катапультуватися", - підтвердив виданню представник місцевої влади.



Довідка: У 2001 році почалася програма ВВС Росії по розробці винищувача п'ятого покоління, бойовій машині дали заводський індекс Т-50



