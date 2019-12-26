ООС: збройні формування РФ здійснили 7 обстрілів Суспільство | 24-12-2019, 10:58 0 191 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Втрат з нашого боку немає".

