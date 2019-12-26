Фінляндія відреагувала на запуск РФ поїздів по Кримському мосту Суспільство | 24-12-2019, 10:54 0 195 Фінляндія засудила запуск руху поїздів до окупованого Росією Криму



Деталі: Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.



МЗС Фінляндії також поширило заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.



Нагадаємо:



МЗС України висловило протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.



