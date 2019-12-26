Львівщина вшановує пам'ять членів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина Суспільство | 23-12-2019, 19:01 0 228 Сьогодні, 23 грудня, Львівщина вшановує пам'ять членів Організації Українських Націоналістів Василя Біласа та Дмитра Данилишина.



Розпочались заходи о 06:25 годині біля колишньої тюрми «Бригідки», що на вулиці Городоцька, 20, де представники молодіжних громадських організацій поклали лампадки до місця страти членів УВО та ОУН.

Опісля присутні поклали квіти та запалили лампадки до могил Василя Біласа та Дмитра Данилишина на Меморіалі Січових Стрільців, що на Янівському кладовищі (поле № 38). Також виконали Державний Гімн України та відбувся чин поминальної панахиди.

