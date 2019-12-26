Для пів тисячі дітей організували циркову виставу «Новорічні забави» Суспільство | 23-12-2019, 19:00 0 230 З нагоди Дня святого Миколая 500 дітей, які перебувають на обліках в службах у справах дітей Львівської області відвідали циркову виставу «Новорічні забави».



Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

Глядачами вистави стали вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти, які перебувають під опікою та з малозабезпечених сімей.

На арені виступали повітряні гімнасти, еквілібристи, клоуни, жонглери та акробати. Опісля циркового шоу усім діткам роздали солодкі подарунки.

