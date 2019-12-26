Прикордонники збільшують пропускну спроможність пунктів пропуску на в’їзд в Україну Суспільство | 23-12-2019, 18:52 0 213 Напередодні новорічних та різдвяних свят потік транспортних засобів на в’їзд в Україну істотно зростає. Час перетинання державного кордону збільшується. Люди, які очікують на проходження контрольних процедур, поширюють у соціальних мережах інформацію про 8-годинні затримки. Зважаючи на ситуацію із передноворічним потоком подорожуючих, Державна прикордонна служба вживає комплекс усіх заходів, необхідних для швидкого оформлення на в’їзних каналах пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС.



Зокрема на більшості переходів на 10 – 20% збільшено кількість особового складу, задіяного до несення служби у нарядах із перевірки документів та огляду транспортних засобів. Окрім цього, додаткові наряди забезпечують підтримання режиму у пунктах пропуску та поблизу них.



Для забезпечення ритмічності пропуску українські прикордонники проводять регулярні зустрічі з представниками контрольних служб суміжних сторін.



З метою прискорення процесу на в’їзних каналах задіяно додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали.



В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів, а на найбільш активних напрямах готові до застосування мобільні комплекси прикордонного контролю «ПОТОК-А».



Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських прикордонників, черги легкових транспортних засобів сформувалися майже перед усіма автомобільними пунктами пропуску, однак вже до обіду кількість машин у черзі на в’їзд в Україну спільними зусиллями вдалося істотно зменшити на всіх напрямах. На даний момент оптимальними для перетинання кордону є пункти пропуску «Хребенне – Рава Руська», «Долгобичув – Угринів» та «Зосін – Устилуг».



Найбільш завантаженими напрямами залишаються «Дорохуськ – Ягодин» (близько 250 легкових ТЗ на в’їзд в Україну), «Медика – Шегині» (близько 260 легкових машин) та «Корчова – Краківець» (350 авто).



Зауважимо, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні. Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до ЄС після завершення свят.