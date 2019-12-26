Комунальні служби проведуть обстеження і прочистку дощоприймачів Суспільство | 23-12-2019, 18:49 0 177 З огляду на погодні умови, у всіх районах міста комунальні служби проведуть обстеження і прочистку дощоприймачів. Як наголосила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, завдання міста — щоб усі дощоприймачі були в робочому стані, і не виникало підтоплень під час дощових опадів.

«У нашому місті маємо 7473 дощоприймачі. Найбільша кількість дощоприймачів у Галицькому районі — 1737. Там щільна забудова і майже біля кожного будинку є дощоприймач. Отож на Галицький район навантаження є найбільше.



З березня до початку літа тривали роботи з очистки дощоприймачів, зокрема проводилася промивка технікою ЛМКП «Львівводоканал» там, де були забиті труби. Роботи проводяться у кожному районі.



Сьогодні, з огляду на погодні умови, комунальні служби районів мають обстежити і, за потреба почистити, дощоприймачі, щоб не виникало підтоплень", — повідомила посадовець.



