ПАТ АТ «Укргазбанк» став переможцем конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова у 2020 р Суспільство | 23-12-2019, 18:45 0 194 Сьогодні, 23 грудня, департамент фінансової політики провів конкурс на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків у 2020 році. Свої пропозиції на участь подали чотири банки: Львівська обласна філія ПАТ Акціонерний товариство «Укргазбанк», Львівське обласне управління ПАТ АТ «Державний ощадний банк України», філія АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові та Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

«За результатами конкурсу переможцем визначений АТ Укргазбанк, який запропонував найвищу процентну ставку 11,2 за вкладом (депозитом) на 2020 рік.



Додатково інформуємо, що АТ «Державний ощадний банк України» запропоновано 10,5% річних, АТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Львові — 11,0%. Пропозиції Приватбанку не розглядались, враховуючи порушення терміну подання своїх пропозицій на участь. Термін був визначений — до 20 грудня включно", — повідомили у департаменті фінансової політики.



