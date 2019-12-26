Як будуть впроваджуватись нові правила щодо застосування РРО Суспільство | 23-12-2019, 17:58 0 162 Як зазначив в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Львівській області Тарас Іванишин тривалий перехідний період дозволить підприємцям адаптуватися до змін в системі РРО. Так, дія прийнятих законів, якими змінюються правила користування і застосування реєстраторів розрахункових операцій, буде впроваджуватись в такому порядку:

до 31 грудня 2019 року - ДПС має розробити безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО» відповідно до законодавчих норм;

з 1 січня 2020 року - платники податків зможуть протестувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Свій продукт ДПС надаватиме і обслуговуватиме безкоштовно;

з 19 квітня 2020 року - платники зможуть використовувати програмні РРО;

до 1 жовтня 2020 року - реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року - реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють реалізацію складної побутової техніки, лікарських засобів, виробів медичного призначення. Законопроекти зобов’язують застосовувати реєстратори розрахункових операцій також платників єдиного податку другої – четвертої групи - ресторани, кафе швидкого обслуговування, турагентства, готелі, підприємців, які здійснюють продаж ювелірної продукції, працюють у сфері роздрібної торгівлі вживаними товарами. Важливе уточнення: мова йде про реалізацію секонд-хенду тільки в магазинах, а не на ринках.

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

З 1 січня 2021 року - використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп.

