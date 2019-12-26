Майже на 1,45 мільйона гривень відшкодовано державі збитків за результатами роботи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 23-12-2019, 12:45 0 180 Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2019 року на виконання покладених функцій і завдань вживаються заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень. За 11 місяців 2019 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких 24 – з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.

За результатами розгляду правоохоронними органами вказаних матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 18 кримінальних правопорушень, з яких 12 – за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). Загальна сума встановлених збитків – 19078 тисяч гривень.

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 1449 тисяч гривень.