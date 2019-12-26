Де у Львові можна придбати ялинки: перелік місць Суспільство | 23-12-2019, 11:11 0 252 Львівська міська рада нагадує, що з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року у місті на визначених ділянках продаватимуть хвойні дерева. Відтак, львів’ян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу.

«Ми проговорили із райадміністраціями всі адреси і затвердили спеціальні місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

ПЕРЕЛІК

місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року:



Галицький район



вул. Волоська



Залізничний район



1. вул. Є. Патона, 4/1



2. вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)



3. вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід)



4. вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)



Личаківський район



1. вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»)



2. вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)



3. вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)



Сихівський район



1. вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»)



2. вул. Стрийська, 57−59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД)



3. просп. Червоної Калини, 36−40



Франківський район



1. вул. Володимира Великого, 59-В



2. вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)



3. вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)



Шевченківський район



1. вул. І. Величковського, 8



2. вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)



3. вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)



4. вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)



5. вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»)



6. вул. Т. Шевченка, 360−364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)



7. просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).





