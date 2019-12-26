|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Де у Львові можна придбати ялинки: перелік місць
|Суспільство | 23-12-2019, 11:11
| 0 252
|
|Львівська міська рада нагадує, що з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року у місті на визначених ділянках продаватимуть хвойні дерева. Відтак, львів’ян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу.
«Ми проговорили із райадміністраціями всі адреси і затвердили спеціальні місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.
ПЕРЕЛІК
місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року:
Галицький район
вул. Волоська
Залізничний район
1. вул. Є. Патона, 4/1
2. вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)
3. вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід)
4. вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)
Личаківський район
1. вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»)
2. вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
3. вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
Сихівський район
1. вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»)
2. вул. Стрийська, 57−59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД)
3. просп. Червоної Калини, 36−40
Франківський район
1. вул. Володимира Великого, 59-В
2. вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
3. вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)
Шевченківський район
1. вул. І. Величковського, 8
2. вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)
3. вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)
4. вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)
5. вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»)
6. вул. Т. Шевченка, 360−364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)
7. просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).
|
|