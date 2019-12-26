Увага! ЦНАП у Львові працюватиме за зміненим графіком Суспільство | 23-12-2019, 11:08 0 186 Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, у найближчі два тижні будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова. В деякі дні ЦНАП працюватимуть за скороченим графіком, а також буде кілька вихідних днів.

Подаємо повний графік роботи ЦНАП м Львова на найближчий час:



24.12.2019 (вівторок) — 9.00 — 17.00



25.12.2019 (середа) — вихідний



26.12.2019 (четвер) — 9.00 — 20.00



27.12.2019 (п'ятниця) — 9.00 — 17.00



28.12.2019 (субота) — 9.00 — 16.00



30.12.2019 (понеділок) — вихідний



31.12.2019 (вівторок) — вихідний



01.01.2020 (середа) — вихідний



02.01.2020 (четвер) — 9.00 — 20.00



03.01.2020 (п'ятниця) — 9.00 — 17.00



04.01.2020 (субота) — 9.00 — 16.00



05.01.2020 (неділя) — вихідний



06.01.2020 (понеділок) — вихідний



07.01.2020 (вівторок) — вихідний



