ЛЬВІВ 2019 — підсумки рокy Суспільство | 23-12-2019, 10:58 0 182 У 2019 році у Львові відбувались важливі події, відкривали нові об’єкти інфраструктури, ремонтували дороги та облаштовували дитячі майданчики. Коротко про найголовніші події 2019 року у різних сферах життя міста.

ОСВІТА



Інвестиції в якість навчання



Закуплено 10 мультибордів, 37 кабінетів фізики, 10 3D-принтерів, нову мобільну наукову лабораторію, 103 тренажери-манекени для навчання домедичній допомозі



Додаткові групи у садках



21 додаткова група для перебування більш, ніж 600 дітей.



Найкращі на ЗНО



31 випускник отримав найвищі бали на ЗНО, грошова подяка від міста — по 5 та 10 тис. грн

КУЛЬТУРА



Капітальне оновлення бібліотек



Відкрито 4 сучасні медіатеки, ще 3 — в ремонті.



Нові музичні школи



Розпочато проекти з будівництва музичної школи № 11 на вул. Кричевського, 61 та сучасної мистецької школи із концертним залом на вул. Личаківській, 105.



Оновлення музичних інструментів



Закуплено інструментів на 2 млн грн: струнні, духові, ударні, електронно-музичні

МЕДИЦИНА



Інвестиції в медицину



З різних джерел в ремонти і реконструкцію інвестовано 135,7 млн грн, придбано 169 одиниць медичного обладнання на 73,4 млн грн.



Амбулаторії сімейної медицини



Відкрито амбулаторії в Рудно, на Знесінні, придбано приміщення під амбулаторію у Винниках. Оновлено: дві амбулаторії у Брюховичах, відділення сімейної медицини на вул. Озаркевича, 2. Створюють амбулаторно-поліклінічне відділення в Рясне-1. Розроблено ПКД на амбулаторію на вул. Дністерській, 16.



Здоров’я дітей — основне



У дитячу лікарню, пологовий будинок № 1 та пологове відділення 3-ї лікарні інвестовано 15 млн грн на обладнання і ремонти. Досягнуто найнижчого показника смертності малюків за останні роки (найнижчий по Україні).

ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ



Житло військовим



Місто надало 70 квартир на вул. Під Голоском і Б. Хмельницького, ще 25 квартир — сім’ям бійців, які втратили нижні кінцівки.



Приклад для України



На допомоги учасникам АТО від міста — 107 млн грн. По 100 тис грн отримали 1000 бійців АТО, а загалом за час дії Програми — 3100 бійців.



Мотивація контрактників



Запроваджено допомогу по 25 тис грн для військовослужбовців-контрактників у разі підписання контракту з бойовою частиною ЗСУ на строк не менше 3-х років.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА



«Веселий автобус» для безхатьків



Щомісяця організовано заходи з надання комплексу санітарно-гігієнічних та супутніх послуг безхатькам (миття, стрижка, консультації, змінний одяг, обід).



Нові осередки для молоді з інвалідністю



Місто спільно з центром «Джерело» відкрило на вул. Роксоляни, 23 та вул. Хмельницького, 195 нові осередки для осіб з інвалідністю, віком «18+».



Центр соціальної підтримки



Відкрито Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб на вул. Угорській, 2 (90 ліжко-місць).



Дім Милосердя — дітям-сиротам



Підопічні Центру Опіки Сиріт УГКЦ матимуть свій «Дім милосердя» на вул. Короленка, 7. Приміщення для дітей-сиріт місто викупило в облради та безоплатно передало Центру Опіки Сиріт.

ВЛАДА У СМАРТФОНІ



Громада вирішує



Громадський бюджет зібрав 219 проєктів, перемогло — понад 50 ідей, на які наступного року виділено 42 млн грн, а проголосувало понад 103 тис львів’ян.



Всі послуги — в одному центрі



Збудовано і відкрито ЦНАП для смт. Рудно, на завершальному етапі будівництво ЦНАП у м. Винники та смт. Брюховичі.



Інтерактивний портал 1580.lviv.ua



Повністю оновлено портал, повне висвітлення роботи контакт-центру 1580 в режимі реального часу.

БЕЗПЕКА МІСТА



Якісний відеонагляд



В рамках проекту «Безпечне місто» створюють загальноміську систему відео нагляду: 200 камер відеоспостереження з функцією аналітики вже є, буде ще 520.



Освітлення в’їздів у місто



Сучасне освітлення при в’їздах в місто: на вул. Шевченка, Кульпарківській, Стрийській, Городоцькій, Личаківській та Б. Хмельницького.



Освітлення пішохідних переходів



Освітлено 157 пішохідних переходів та розробляється документація для освітлення інших переходів.

ЕКОНОМІКА



Відкритіші для світу



9 нових рейсів та 7 нових напрямків (Рига, Афіни, Ларнака, Харків, Прага, Париж, Шарджа). Приріст пасажиропотоку — понад 40%. Аеропорт вперше перетнув позначку у 2 млн пасажирів.



Перші у ProZorro. Продажі



Львів — перший в рейтингу міст, які найактивніше використовують е-систему ProZorro. Продажі. Місто отримало 293,2 млн грн. Найдорожчий об’єкт — 945 кв. м на пл. Ринок за 116 млн грн.



Інвестиційні проєкти



Проведено підготовчі роботи до створення індустріального парку «Сигнівка» (інвестиція 150 млн грн, 3,5 тис нових робочих місць) та ІТ-парку (інвестиція 160 млн дол, 14 тис нових робочих місць).

КОМФОРТНИЙ ТРАНСПОРТ



Новий комфортний транспорт



Львів отримав перші 10 з 50 нових тролейбусів місцевого виробника. У планах — 100 автобусів, 100 тролейбусів з автономних ходом, 10 нових і 40 після капітального ремонту трамваїв.



Поетапне впровадження е-квитка



Завершено усі етапи, за міжнародними стандартами, тендеру (технічні і фінансові пропозиції від учасників). Визначено переможця — компанію, яка реалізовуватиме проект. Обладнання встановлювати почнуть наступного року.



Велосипедом на роботу



Реалізовуються масштабні будівництва велосипедних доріжок на 4 великих дорогах — вул. Любінській, Сихівській, Кн. Ольги та пр. Чорновола. Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів.

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ



Термомодернізація будинків



ОСББ та ЖБК отримали 79 «теплих» кредитів на 40,3 млн грн. З міського бюджету відшкодовано 10 млн грн. Ощадність після усіх заходів — до 50% оплати за енергоносії.



Індивідуальні теплові пункти



Розпочали монтаж ІТП у будинках Сихівського району. Загалом буде встановлено 409 ІТП. Проект реалізовує ЛМКП «Львівтеплоенерго» спільно з ЄБРР. У Шевченківському районі буде встановлено 84 ІТП.



Ремонт об’єктів теплопостачання



Проведено заміну близько 15 км теплових мереж, ремонт на водогрійних і парових котлах ТЕЦ-1, реконструкцію котельні на вул. Петлюри.

ІНВЕСТИЦІЇ У СУСІДНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ



м. Винники



Інвестовано близько 79 млн грн у розвиток інфраструктури: реконструкція та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж, ремонти шкіл та садочків, облаштування ЦНАП.



смт. Брюховичі



Виділено близько 20 млн грн на розвиток інфраструктури смт. Брюховичі: реконструкція з розширенням школи № 41, будівництво ЦНАП, капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини, будівництво велосипедної доріжки.



смт. Рудно



Скеровано близько 6,5 млн грн на розвиток інфраструктури смт. Рудно: реконструкція водопостачання, будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів, облаштування ЦНАП, створення амбулаторії сімейної медицини.

МОЛОДЬ І СПОРТ



Підготовка до Олімпійських та Паралімпійських Ігор



Запроваджено Програму підтримки львівських спортсменів — претендентів Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2020: 25 спортсменів щомісяця отримують 10 тис. грн.



Нові дитячі та спортивні майданчики



Створено 94 нових дитячо-спортивних ігрових простори.



Сучасні дитячі клуби



Облаштовано 8 нових дитячих клубів: «Колібрі», «Карамболь», «Колаж», «Мальпомена», «Веселка», «Манго», «Науковий», «Крокус».

КОМФОРТНИЙ ПОБУТ



Нові ліфти



Капітально відремонтували 44 ліфти.



ЛКП «Лев» задає тон



Відкрили перший банк крові для собак (врятували 60 тварин), перший в Україні стоматологічний кабінет для тварин. Майже 100% відловлених тварин прилаштовано в родини.



Нова техніка для прибирання



Закупили 10 одиниць техніки для прибирання міста на понад 40 млн грн: 5 МАЗів, 2 великих і 2 малих порохотяги, 1 тракторець.

ІНФРАСТРУКТУРА



Оновлена пл. Двірцева



Завершено І-шу частину реконструкції пл. Двірцевої. Збільшено інфраструктуру громадського транспорту, кількості зупинок, облаштовано громадський простір, сучасний фонтан, нові платформи для пасажирів. Інвестиція — 165,5 млн грн.



Капітальний ремонт головних вулиць



Завершено ремонт вул. Зелена, вул. Збиральна, вул. Пулюя-Трускавецька, Городоцька (3-ій шар асфальту та міст), вул. Пластова. В роботі — вул. Замарстинівська, Миколайчука, Курмановича, Д. Апостола.



Ремонт мереж водопостачання



Проведено реконструкцію 14 км водопровідних мереж і 4 км каналізаційних на 40 млн грн. Масштабні роботи проведено на магістральному водогоні «Львів-Винники».

ЕКОЛОГІЯ



Новий комплекс з переробки ТПВ



За 2 роки збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів та впровадять нову систему поводження з відходами. На це місто отримало 25 млн євро кредиту від ЄБРР, 10 млн євро гранту від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро. Укладено договір із литовською компанією «Гідротерра» щодо консультування проекту.



Рекультивація полігону в Грибовичах



Завершили першочергові заходи з облаштування сміттєзвалища до комплексної рекультивації, яка триватиме 5 років. Визначили головного підрядника з дегазації, постачальника обладнання очистки фільтратів. Збудували дві дамби, осушили 1 озеро фільтрату, все сміття з місця зсуву у 2016 році прибрали.

НОВА АРХІТЕКТУРА



Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні



На вул. Кривоноса-Замковій відкрили першу частину унікального для всієї України Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Друга частина робіт — мостик та канатна дорога.



Боротьба з незаконним будівництвом



Понад 11 млн грн до міського бюджету — від роботи міської Інспекції ДАБК. Вперше в історії України знесено збудовану з порушеннями багатоповерхівку на вул. Личаківській, 259. Виграно суд про знесення 5−12 поверхів на вул. На Нивах.



Музична школа



Міжнародний архітектурний конкурс визначить структуру сучасної музичної школи із концертним залом на вул. Личаківській, 105.

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА



Бережемо сакральні споруди



За останні 5 років проведено реставраційні роботи в 13 храмах. Цьогоріч роботи тривають у 5 святинях.



Підсвітка пам’яток



Підсвітили 13 об’єктів: кам’яницю Шольц-Вольфовичів, вежу Корнякта, Собор св. Юра, церкву Св. Михаїла, церкву Св. Анни, Собор Покрови Пресвятої Богородиці, храм Матері Божої Неустанної Помочі, храм Св. Миколая Чудотворця, церкву Вознесіння Господнього, храм Пресвятої Євхаристії, храм Св. Андрія Первозванного, пам’ятник Королю Данилу Галицькому та систему художнього освітлення телевежі.



Програми співфінансування реставрації



Діє три програми співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам'ятках архітектури: дверей і брам, дерев’яних вікон та балконів. Вже реставровано 60 брам, 35 вікон. Отримано від мешканців заявки на реставрацію 42 балконів.



























