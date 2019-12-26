Зміни в законодавстві, що стосуються особливостей справляння акцизного податку з 01.01.2020 року Суспільство | 22-12-2019, 20:01 0 221 Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС для платників акцизного податку які є виробниками пального повідомляє:

Відповідно до п.12 та п. 18 підрозділу 5 Перехідних положень Податкового кодексу України вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), та вимоги для таких підприємств щодо щоденного формування даних про добовий фактичний обсяг реалізованого пального, а також відповідальність для таких підприємств за порушення таких вимог застосовуються з 1 січня 2020 року.

Згідно п. 18 розділу 5 Перехідних положень Податкового кодексу України з 01.01.2020 року вводиться в дію відповідальність за не обладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу.



