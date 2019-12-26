Декларація з податку на прибуток матиме новий додаток Суспільство | 22-12-2019, 20:00 0 224 Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481, затверджені зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Декларація доповниться новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг".

Цей додаток подається відповідно до постанови Кабміну від 27.12.2010 № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг" платником податку, що не сплачує податок у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком окремих змін, зокрема щодо доповнення декларації додатком ПП, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

