Народжених у грудні Героїв вшанували пам’ятним вечором Суспільство | 20-12-2019, 20:59 0 219

У Музеї визвольної боротьби України відбувся черговий захід із вшанування наших захисників, які поклали свої життя на війні.

Під час пам’ятного вечора згадали п’ятдесятьох загиблих та померлих учасників АТО/ООС.

Участь у заході взяв заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

«Найбільша наша відповідальність перед Героями – пам’ятати про їхній подвиг. Без них не було би нас, не було би України. На їхньому мужньому прикладі вчитиметься нове покоління. І ми спільно маємо підтримати патріотичне виховання наших дітей», - звернувся до присутніх Тарас Грень.

Під час заходу відбулась також спільна молитва та мистецька частина за участі квартету бандуристок «Львів’янки», заслуженого артиста України Василя Були.

Окрім того, спогадами про захисників поділились рідні та друзі.



