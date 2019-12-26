ВИРОБНИЧА НАРАДА З ГОЛОВНИМИ ІНЖЕНЕРАМИ ПІДПРИЄМСТВ Суспільство | 20-12-2019, 14:25 0 176



19 грудня 2019 року в залі засідань Львівського ОУЛМГ відбулася виробнича нарада з головними інженерами державних лісогосподарських підприємств Львівщини.

Відкриваючи зібрання, заступник начальника-головний інженер Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Громяк наголосив на фінансовому стані підприємств управління на сьогодення, обсягах лісозаготівель та переробки деревини, кредиторській і дебіторській заборгованості, реалізації деревини, збереженні працівників на лісогосподарських підприємствах, дотриманні вимог охорони та безпеки праці.

Доповідачі на нараді: начальник відділу лісових ресурсів, машин та технологій Ігор Коновалець, головні спеціалісти Богдан Кривецький, Галина Іванчишин, Василь Степанишин ознайомили присутніх з виробничою діяльністю лісогосподарських підприємств за 11 місяців 2019 року, виконанням планів заготівлі, переробки і реалізації деревини, будівництва та ремонту лісовозних доріг і витрати пального, електронному обліку деревини та станом виробничого травматизму на підприємствах Львівського ОУЛМГ.

У виступах запрошених осіб прозвучали пропозиції щодо напрямків зниження вартості обслуговування електронного обліку деревини, напрацювання змін до класифікації лісових доріг у зв’язку із значним збільшенням вибіркових рубок лісу, проведення чергових аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, тощо.

Завершуючи нараду, головуючий Ю. Громяк нагадав присутнім про те, що уряд з квітня 2020 року запускає пілотний проект Е-аукціонів продажу деревини, проведення чергового аудиту сертифікації лісів на підприємствах управління, виконання планових завдань 2019 року та формування ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств Львівського ОУЛМГ.





Відділ лісових ресурсів,

машин та технологій

Львівського ОУЛМГ

