До уваги громадян! КПВВ «Новотроїцьке» 22 грудня не працюватиме з 8.00 до 12.00 Суспільство | 20-12-2019, 11:23 0 174





У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, 22 грудня 2019 року контроль в'їзду/виїзду в КПВВ «Новотроїцьке» з 8.00 до 12.00 здійснюватися не буде.



Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування.



Роботу КПВВ «Новотроїцьке» буде відновлено о 12.00 в цей же день.



Звертаємося до всіх громадян з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.











