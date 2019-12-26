В Україні в обігу з'явилися 5-гривневі монети Суспільство | 20-12-2019, 10:48 0 171 20 грудня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 5 гривень.



Про це повідомляється на сайті НБУ.



На монетах, як і на банкнотах, зображений Богдан Хмельницький.





Монета номіналом 5 гривень майже на 2 мм більша в діаметрі в порівнянні з 2-гривневою. Її вага - 5,2 грама.



Новою монетою можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідного номіналу необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 гривень не будуть.