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В Україні в обігу з'явилися 5-гривневі монети
|Суспільство | 20-12-2019, 10:48
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|20 грудня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 5 гривень.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
На монетах, як і на банкнотах, зображений Богдан Хмельницький.
Монета номіналом 5 гривень майже на 2 мм більша в діаметрі в порівнянні з 2-гривневою. Її вага - 5,2 грама.
Новою монетою можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідного номіналу необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 гривень не будуть.
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