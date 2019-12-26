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РосЗМІ: Обмін гальмується відмовою частини затриманих повертатися в ОРДЛО

Суспільство | 20-12-2019, 10:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 161 161    
Кілька десятків людей, яких Київ готувався передати представникам ОРДЛО, з різних причин попросили виключити їх із обмінних списків.

Джерело: російське видання "Коммерсант" із посиланням на два джерела у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ)

Деталі: Газета називає це додатковою проблемою в переговорах про новий "великий обмін" полоненими між Києвом і так званими "ДНР" і "ЛНР"

За словами одного з джерел "Ъ", близько 40 осіб із числа тих, кого українська сторона готувалася передати Донецьку й Луганську, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на окуповані території Донбасу.

Співрозмовник не назвав усіх причин відмов, зазначивши лише, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, так і ті, хто бажає відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні.

За даними російського видання, "жорстка вимога Луганська" юридично "очистити" від кримінальних справ усіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року.

Друге джерело "Ъ", близьке до однієї з невизнаних "республік" Донбасу, підтвердило інформацію про відмовників, не назвавши їх число.

За словами цього співрозмовника, "важливо, щоб була очистка", щоб людину було звільнено і "щоб її не примушували відмовитися від обміну". Останнє має бути підтверджено, сказало джерело.

За інформацією ""Ъ", спочатку під час переговорів про обмін йшлося про те, щоб перевірку добровільності відмови, якої вимагали сепаратисти, здійснили представники Міжнародного червоного хреста.

Однак представники т.зв. "ДНР" і "ЛНР" виступили проти цього і наполягли на тому, щоб перевірку здійснив координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш, адже до нього у них є довіра.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що Фріш зможе приступити до перевірки, яка передбачає зустрічі з відмовниками, лише після "католицького Різдва", яке відзначається 25 грудня.

Цьому передувало: 19 грудня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на зустрічі у Мінську не вдалося домовитися про обмін всіх на всіх. Він розмовляв про це з представником Росії Борисом Гризловим і з президентом України Володимиром Зеленським.

СБУ повідомила, що станом на 16 грудня Київ у рамках ТКГ запитував про 250 осіб, незаконно позбавлені волі в окремих районах Донецької й Луганської областей (ОРДЛО).

Передісторія:

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами.
Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що представники Червоного Хреста спробують потрапити на окуповані території, аби дізнатися, чи є там зниклі безвісти, яких, "за різними оцінками, майже 500 людей".
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