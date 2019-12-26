ООС: минулої доби зафіксовано 1 обстріл Суспільство | 20-12-2019, 08:42 0 176 19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.



З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. Втрат з нашого боку не було"