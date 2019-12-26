«Ви потрібні нашій державі та є нашою гордістю!» — Маркіян Мальський в межах благодійної акції для дітей учасників АТО/ООС Суспільство | 20-12-2019, 00:15 0 174

Другий рік поспіль, з нагоди Дня Святого Миколая відбулась благодійна акція громадської організації «Асоціація учасників АТО/ООС Львівщини», до якої долучився Дипломатичний клуб Львова. Загалом такі акції Дипломатичний клуб Львова проводить восьмий рік поспіль для потребуючих дітей Львівщини.

Дітей учасників АТО/ООС привітав голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.

«Святий Миколай є з нами щодня і любить кожного з вас. Будьте чемні, гарно навчайтесь, майте завжди на устах милу усмішку. Ми пишаємось, що Україна має таке майбутнє як ви. Тіште своїх батьків, крокуйте у житті завжди впевнено, ви потрібні нашій державі та є нашою гордістю», — наголосив очільник області.

Опісля 300 дітей з Львівщини, Тернопільщини й Івано-Франківщини спільно з батьками переглянули лялькову виставу «Зачарована рукавичка».

В акції під егідою Представництва Міністерства закордонних справ України у Львові, окрім українських дипломатів, традиційно взяли участь іноземні представники — члени Дипломатичного клубу Львова: керівники і співробітники Генеральних консульств Польщі та Чехії, а також Почесних консульств: Австрії, Бельгії, Болгарії, Білорусі, Бразилії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Кореї, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Угорщини та Франції.

Також до цієї ініціативи долучились: Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді, Почесні консульства Угорщини в Івано-Франківську та Тернополі, МГО «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та відповідальні за міжнародну співпрацю підрозділи Львівської облради і Львівської облдержадміністрації, відомі львівські підприємці і меценати.

Почесними гостями свята були: голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова громадської організації «Асоціація учасників АТО/ООС Львівщини» і начальник Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України генерал Валерій Середа (співзасновник акції).

Традиційно урочистості проведено у готелі «Супутник», за сприяння співорганізатора і натхненника цього свята — гендиректора туристичної фірми «Львів-Супутник» і Почесного консула Угорщини у Львові Лариси Малех.

За інформацією наданою Представником МЗС України у Львові Вячеславом Войнаровським, членами Дипломатичного клубу за 8 років проведення благодійних акцій надано допомоги потребуючим дітям Львівщини на суму понад 1 000 000 гривень. Зокрема, дипломати окрім сімей загиблих українських Героїв допомагали також: Благодійному фонду «Даймо надію», КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» у с. Старий Розділ Миколаївського району, а також Верхньосиньовидненській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату І-ІІ ступенів «Надія», що у Сколівському районі на Львівщині.

