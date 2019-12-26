Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи та несплату податкового зобов’язання Суспільство | 19-12-2019, 21:22 0 170

Неподання або несвоєчасне подання фізичною особою, яка не зареєстрована як фізична особа – підприємець декларації про майновий стан та доходи чи включення до декларації перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це передбачено ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 р. IV ПКУ для відповідного року.

Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в т.ч. при реалізації права на податкову знижку).

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання (податок на доходи фізичних осіб та/або військовий збір), зазначеного в поданій нею податковій декларації. Це передбачено п. 179.7 ст. 179 ПКУ.

За несплату узгодженої суми грошового зобов’язання за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 р. ІІ ПКУ).

Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (п. п. 129.1.3 ст. 129 ПКУ).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

