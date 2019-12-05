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Російські найманці 3 рази відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 05-12-2019, 09:19
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|4 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброю.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Противник відкривав вогонь поблизу Новолуганського та Широкиного. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.
Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає."
Нагадаємо:
3 грудня російські найманці 7 разів порушили режим "тиші", застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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