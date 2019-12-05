Одеська пожежа: рятувальники назвали ймовірну причину займання Суспільство | 05-12-2019, 01:33 0 113 Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив, що, за попередніми даними, ймовірною причиною загоряння в Одеському коледжі став зламаний продовжувач.



Джерело: Куций у Facebook



Пряма мова: "Ще зарано говорити про причини загоряння. За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС ймовірною причиною став зламаний продовжувач."



Деталі: Станом на 21:00 зафіксовано 29 постраждалих.



Він наголосив, що лікарі, які борються за їх життя повністю забезпечені медикаментами.







Очільник ОДА також повідомив, що наразі існує загроза обвалу стін, тому працівники поліції та слідчі зможуть зайти у будівлю лише після того, як загрозу буде знято.



Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва, щоб допомогти провести операцію серед завалів.



"Ліквідація пожежі досі триває, але рятувальники продовжують шукати людей", – написав Куций.



Передісторія:



Вранці стало відомо, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.

В результаті пожежі загинула неповнолітня, постраждали 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС.

Також повідомляли про близько 15 зниклих безвісти.

Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив дводенний траур через пожежу в Одеському коледжі, внаслідок якої загинула неповнолітня та, за оновленими даними, постраждали 26 осіб.

