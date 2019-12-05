Закарпатські митники вилучили понад 6 кг бурштину Суспільство | 04-12-2019, 21:56 0 98

Сьогодні, 4 грудня 2019 року, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС запобігли незаконному вивезенню з України незадекларованого товару.

В зону пункту пропуску громадянин Угорщини заїхав вантажним автомобілем «DAF». Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «червоний коридор». Згідно з документами у вантажівці переміщувались продукти переробки.

В результаті митного контролю транспортного засобу та речей водія митники виявили 6,4 кг необробленого каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, яке не було вказане в митній декларації та не заявлене при усному опитуванні.

За словами іноземця, мішок з бурштином його поросив передати в Угорщину незнайомий громадянин.

В діях громадянина Угорщини вбачаються ознаки порушення митних правил передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, бурштин вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

